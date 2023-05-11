وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بالاستعداد لسلسلة عمليات إضافية في غزة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالاستعداد لسلسلة عمليات إضافية في غزة، مشيرًا إلى أن «القوى الأمنية عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتحضير للأمر».

وشدد على أهمية الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية واليقظة لاحتمال توسيع دائرة إطلاق النار، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في غزة ربما تستمر لفترة طويلة، ومن المحتمل أن تتسع رقعتها إلى جبهات أخرى

وأضاف في تصريحاته: «مستعدون لمواصلة العمل ضد غزة وأي طرف آخر يجرؤ على تحدينا أو يوجه تهديدات أخرى يمكن أن تتطور»، بحسب «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع: «ردنا من الليلة الماضية، يمكننا تكراره في أماكن أخرى، وفي أي قطاع وفي أي هدف يشكل تهديدا لنا».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ في وقت سابق من يوم الأربعاء، رؤساء البلديات الجنوبية أنه يتعين عليهم الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة بشكل كبير.