وزير الدفاع الألماني يعتزم إتمام صفقة شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «آرو 3» هذا العام



يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إتمام صفقة شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "آرو 3" خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وخلال زيارة للقاعدة الجوية في مدينة لاجه بولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال شرق ألمانيا، قال بيستوريوس اليوم الخميس:" فيما يتعلق بنظام آرو، فإننا نعمل بأقصى سرعة في المفاوضات مع إسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاقية حكومية. أؤكد أننا نوشك على الانعطاف نحو الهدف النهائي".

وأضاف الوزير، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "يعني هذا أننا نستطيع خلال النصف الثاني من العام أن نجهز الحبر الخاص بهذا كما يقول المثل".

يذكر أن هذه هي الزيارة الافتتاحية التي يقوم بها بيستوريوس للقوات الجوية.

ومن المنتظر أن يصبح نظام "آرو3" جزءا من نظام الدفاع الجوي الأوروبي، ويمثل نظام "آرو3" في الفترة الحالية المرحلة العليا من الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد المراحل ويمكنه تدمير أنظمة أسلحة مهاجمة على ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.

ومن المنتظر أيضا أن يكون هذا النظام جزءا من إعادة بناء الدفاع الجوي الذي تقلص بعد نهاية الحرب الباردة، كما تتضمن عملية إعادة البناء شراء نظام إيريس-تي الألماني بالإضافة إلى تحديث أنظمة باتريوت.

ورافق بيستوريوس في الزيارة مفتش القوات الجوية (رئيس الأركان) انجو جيرهارتس، واستعلم الوزير عن عمل السرب التكتيكي 73 "شتاينهوف) المتمركز في القاعدة في مدينة لاجه، والتي تعد واحدة من 4 قواعد تتمركز فيها طائرات يوروفايتر التابعة لسلاح الجو.