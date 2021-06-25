مصرع شخص وإصابة شقيقه في إنقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه بإصابات بالغة إثر وقوع حادث على الطريق الواصل بين مدينة المطرية وبورسعيد، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل في مياه الترعة، كانا على متنها.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة شقيقه إثر سقوط سيارة ربع نقل في المياه مما أدى إلى غرق إحداهم وإصابة الآخر، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاج المصاب، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع "أحمد برايا"، 24 عامًا وإصابة شقيقه "مصطفي" شقيقه 17 عامًا، أثر سقوطهما في مياه الترعة على الطريق بين مدينتي بورسعيد والمطرية، وجرى استخراجهما من قبل الأهالي.



وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المطرية المركزي، لحين استكمال الإجراءات وتسليم الجثمان إلى أقاربه وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاجه وتوقيع الكشف الطبي علي حالته، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.