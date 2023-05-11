ألمانيا تدرس طلبا لتأمين قمة الناتو في ليتوانيا بصواريخ باتريوت

تدرس وزارة الدفاع الألمانية طلبا من شركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يتعلق بتأمين قمة الحلف المقررة في ليتوانيا في يوليو المقبل باستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي طراز باتريوت.

وخلال زيارة افتتاحية له للقوات الجوية، أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مدينة لاجه بولاية مكلنبورج فوربومرن بشمال شرق البلاد اليوم الخميس ورود طلب بهذا الخصوص.

وأضاف الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "تتوقف مسألة ما إذا كنا نرغب في هذا أو ما إذا كنا سنفعله على المحادثات التي سنجريها مع الشركاء ومع الناتو بالطبع، وسيتحدد هذا في غضون الأسبوعين المقبلين".

وستُجري دول الناتو يومي الحادي عشر والثاني عشر من يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مشاورات حول متابعة النهج الذي تم تحديده بعد وقوع الحرب الروسية الأوكرانية.