آمنة: استرداد 8107 أفدنة بإجمالي 3840 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 9 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأضاف آمنة، في بيان له، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت على مدار مراحل الموجة الـ22 الثلاث في استرداد 2.3 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة 3840 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ22 لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت 20 أبريل الماضي واستمرت حتى يوم 9 مايو الجاري، 2738 مبنى مخالفا على مساحة 754 ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة 1079 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 2480 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 120 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 600 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأوضح، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 158 حالة مبان مخالفة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد 58 ألف متر مربع بإجمالي 452 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 47 ألف متر مربع بإجمالي 89 حالة مبان مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد، حيث نجحت جهود المحافظة في استرداد 1747 فدان أراضي زراعية بعد إزالة 20 حالة، ويليها محافظة الشرقية التي استردت 205 أفدنة أراضي زراعية بإجمالي 142 حالة، ثم محافظة دمياط واستردت 172 فدان زراعي بعد إزالة 10 حالات مخالفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام، حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الثانية 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانا بمحافظة بورسعيد، بينما نجحت الدولة خلال المرحلة الأولى في استرداد 964 ألف متر مربع في جميع المحافظات بعد إزالة 4769 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة، كما تم استرداد 3808 أفدنة بعد إزالة 1441 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

ووجَّه اللواء هشام آمنة، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات، بضرورة منع التعدي على الأراضي المُستردة بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، مشددا على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍّ جديدة في المهد علي أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة من موجات الإزالة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت فى 20 أبريل 2024 الماضي انتهت فى 9 مايو الجاري.