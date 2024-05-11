هآرتس: حماس أعادت تنظيم صفوفها شمالي غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، السبت، إن حماس أعادت تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة"، بعد أشهر من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي نزع سلاح الحركة هناك.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إنه "بعد انسحاب القوات من قطاع غزة الشهر الماضي (أبريل)، أعادت حماس تنظيم نفسها في نقطة الشمال".

وأضافت: "استعد الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال مع حركة حماس في مدينة جباليا، بعد أشهر من إعلانه نزع سلاح الحركة وتوقف وجودها كإطار عسكري داخل المدينة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابعت: "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن عدم وجود تحرك سياسي مصاحب للقتال يسبب صعوبة في الاستفادة من الإنجازات العسكرية للحرب".

وتابعت الصحيفة أنه بعد تهجير سكان جباليا البالغ عددهم 150 ألف نسمة، "ستدخل إلى المدينة القوات التي كانت تستعد للعمل في رفح (جنوبي القطاع)".

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه وجه سكان جباليا والأحياء المجاورة إلى التوجه مؤقتًا إلى الملاجئ غرب مدينة غزة "في أعقاب محاولات حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.



