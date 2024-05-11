أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بانقطاع الكهرباء في عدد من أحياء مستوطنة كريات شمونة (شمال) بسبب صاروخ أصاب خطًا رئيسيًّا.

يأتي ذلك على وقع التصعيد المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال، وهي جبهة فتحت بالأساس ارتباطًا بالوضع في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويواصل حزب اللله، تنفيذ عملياته ضد أهداف إسرائيلية، بينها ما جرى اليوم السبت حيث قصف الحزب موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

كما استهدف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، بجانب استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق وكريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا.

وتشير تقديرات عسكرية رسمية في إسرائيل، إلى أن المواجهة مع حزب الله تمضي في إطار تصعيدي كبير وسط تكهنات باحتمالية اندلاع حرب أوسع نطاقًا في خضم استمرار الحرب على غزة.