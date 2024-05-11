 بعد قصف صاروخي لحزب الله.. إعلام عبري: انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء كريات شمونة - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد قصف صاروخي لحزب الله.. إعلام عبري: انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء كريات شمونة

أحمد علاء
نشر في: السبت 11 مايو 2024 - 5:05 م | آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 5:05 م

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بانقطاع الكهرباء في عدد من أحياء مستوطنة كريات شمونة (شمال) بسبب صاروخ أصاب خطًا رئيسيًّا.

يأتي ذلك على وقع التصعيد المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال، وهي جبهة فتحت بالأساس ارتباطًا بالوضع في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويواصل حزب اللله، تنفيذ عملياته ضد أهداف إسرائيلية، بينها ما جرى اليوم السبت حيث قصف الحزب موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

كما استهدف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، بجانب استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق وكريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا.

وتشير تقديرات عسكرية رسمية في إسرائيل، إلى أن المواجهة مع حزب الله تمضي في إطار تصعيدي كبير وسط تكهنات باحتمالية اندلاع حرب أوسع نطاقًا في خضم استمرار الحرب على غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك