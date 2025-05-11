الأونروا تحذر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، من مخاطر إطالة أمد الحصار على قطاع غزة المتواصل منذ 9 أسابيع، على الأوضاع الإنسانية لعدد لا يحصى من المواطنين.

وأوضحت «الأونروا»، في بيان نشرته على منصة «إكس»، اليوم الأحد، أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول، وفرقها في غزة جاهزة لتوسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات.

وأكدت أن إسرائيل تمنع منذ أكثر من تسعة أسابيع دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية إلى قطاع غزة.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، في بيان نشره على حسابه بمنصة «إكس»، يوم أمس، أن «الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي»، في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وقال، إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير، أو كليهما.

وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي.

وفي معرض وصفها للوضع بقطاع غزة، قالت أوتشا: «الفلسطينيون يموتون وسط حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي».

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قطاع غزة منطقة مجاعة، محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمدة هناك.