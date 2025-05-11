رئيس وزراء باكستان يهنئ الأمة بانتصارها على الهند

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت الأمة الباكستانية على "انتصارها" على الهند، معربا عن أمله في حوار جاد مع الخصم اللدود والتوصل إلى حلول لجميع القضايا العالقة.

وقال شريف في خطاب متلفز إلى الأمة بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ: "هذا انتصار ليس فقط للقوات المسلحة، بل للأمة بأكملها".

وأضاف: "سيذكر التاريخ دائما كيف أسكتت القوات المسلحة والمقاتلات الباكستانية الجيش الهندي في غضون ساعات".

وأعرب شريف عن أمله في أن تُحل جميع القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك تقاسم موارد المياه وقضية كشمير، من خلال المفاوضات.



وكانت الهند قد ألغت من جانب واحد الشهر الماضي معاهدة مياه السند، وهو الاتفاق الذي ينظم توزيع الموارد المائية بين الخصمين، وذلك بعد هجوم مسلح وقع في 22 أبريل/نيسان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود.

كما شكر شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الصديقة الأخرى على دورهم في تأمين اتفاق وقف إطلاق النار، وعبر عن امتنانه للصين لوقوفها الدائم إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تؤكد باكستان التزامها الكامل بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي أُعلن في وقت سابق اليوم بين باكستان والهند".





