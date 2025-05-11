شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، رغم رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، حيث وصلت العظمى إلى 40 درجة مئوية.

وقالت غادة محمد، إحدى المترددات على شاطئ الجمرك، إن أنسب مكان للهروب من درجات الحرارة المرتفعة هو البحر، خصيصا مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية منذ أمس السبت، من ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 40 درجة "جئنا لكي نستمتع بالشاطئ".

وقال مينا جرجس، أحد المترددين على شاطئ الجمرك، إنه يحرص هو وأسرته على الحضور إلى محافظة الإسكندرية والاستمتاع بالشواطئ قبل بداية إجازة نهاية العام، حيث تكون الشواطئ شديدة الزحام في الصيف.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أكدت رفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي والغربي، ودعت المواطنين إلى الاستمتاع بالأجواء، مع التأكيد عليهم بشرب مياه كثيرة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وارتفاع الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد اليوم.

كما شددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى توجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.



