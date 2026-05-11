ستارمر يتعهد بتقريب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يقاوم الدعوات باستقالته

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، بإثبات خطأ "المشككين" في حزبه وبين الناخبين عموما فيما يحاول مقاومة مطالبته بالتنحي بعد النتائج الكارثية التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.

وقال ستارمر، إنه سوف "يواجه التحديات الكبيرة" وسوف يعيد "الأمل" للبلاد، وهذا يشمل "وضع بريطانيا في قلب أوروبا" بعد مرور عقد على تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ستارمر، خلال خطاب في لندن: "أعلم أن هناك مشككين وأعلم أنني بحاجة لإثبات أنهم مخطئون وهو ما سأفعله".

وتعهد بالإثبات لملايين من الناس "الذين سأموا من الوضع الراهن الذي خذلهم" أن الحكومة تقف إلى جانبهم.

ولكن موقف ستارمر هش، إذ يدعوه عشرات النواب إلى إعلان موعد لمغادرته.

ومُني حزب العمال، بهزيمة ثقيلة الأسبوع الماضي في الانتخابات المحلية بأنحاء انجلترا والتصويت التشريعي في اسكتلندا وويلز، وجرى ترجمة الانتخابات إلى استفتاء غير رسمي على ستارمر الذي انخفضت شعبيته منذ أن تولى السلطة بعد فوز ساحق قبل أقل من عامين.