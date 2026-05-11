الشيباني: إسرائيل تعمل على زعزعة الاستقرار في سوريا منذ عام ونصف

قال وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد حسن الشيباني، إن «إسرائيل تعمل منذ عام ونصف على تهديد وزعزعة الاستقرار في سوريا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، اليوم الاثنين: «قلنا منذ اليوم الأول إننا ملتزمون باتفاق فصل القوات لعام 1974، وتفعيل دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف، وخضنا مفاوضات برعاية أمريكية لأن سوريا تريد التركيز على إعادة الإعمار والاستقرار وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين».

وأشار إلى أن «سوريا تدخل اليوم لتأسيس مسار مؤسسي ومستدام يتجاوز تقديم المساعدات والإغاثة؛ لبناء مسار للتعاون الثنائي والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة».

واستطرد: «في سوريا ليس لدينا أقليات وأكثريات، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، ونعمل اليوم على إعادة بناء سوريا في جميع المجالات وتسهيل عودة اللاجئين بشكل طوعي».

واعتبر أن «اللحظة الجيوسياسية الراهنة الاستثنائية تحمل فرصًا نادرة للمنطقة والقارة الأوروبية معًا»، مضيفًا: «الاستثمار في هذه اللحظة يتطلب المبادرة فالنوافذ التاريخية تُغلق إن لم تُستثمر في حينها وما نستطيع إنجازه اليوم مجتمعين قد يتعدى إنجازه غدًا».

ولفت إلى أن «سوريا إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة»، مضيفًا: «عززنا هذا الاستقرار خلال العام ونصف، والمرحلة لم تنتهِ، فهي تحتاج إلى استكمال عملية إعادة البناء وإصلاح البنية التحتية وهذا ما أتينا لتحقيقه اليوم».

وذكر أن سوريا اليوم هي أحد الطرق البديلة كطريق استراتيجي ومستقر، وهي بموقعها الاستراتيجي تستطيع أن تكون أحد الطرق الآمنة لسلاسل التوريد.

وصرح أن بلاده «تنظر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي على أنهم شركاء لسوريا».

وأفاد بأن سوريا تنظر إلى لبنان كجار وشريك، مستدركًا: «لدينا تعاون اقتصادي بين البلدين، لكن لدينا هواجس أمنية نظرًا لوجود سلاح منفلت بيد بعض الميليشيات، لذلك نسعى لتطوير العلاقات متجاوزين إرث الماضي الذي خلفه النظام البائد».