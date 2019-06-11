هونج كونج: التصويت على مشروع قانون تسليم المطلوبين أمنيا 20 يونيو الجاري

أعلن أندرو ليونج رئيس المجلس التشريعي في هونج كونج، إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين أمنيًا إلى دول بينها الصين، في 20 يونيو الجاري.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن ليونج قوله اليوم الثلاثاء، إنه وافق على 153 تعديلا مقترحا من أصل 238 بشأن مشروع القانون، مضيفًا أنه سيتم تخصيص 66 ساعة لإجراء مناقشات حول التغييرات المقترحة.

وشهدت شوارع هونج كونج أمس الاثنين، مظاهرة تُقدر بمئات الآلاف من المحتجين، في أكبر مسيرة في هونج كونج منذ أكثر من عقد من الزمان، احتجاجا على مشروع القانون الجديد.