القبض على صحفي في روسيا يثير قلقا على المستوى الاتحادي

قالت رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، إن القضية المرفوعة ضد الصحفي إيفان جولونوف سوف تخضع لإشراف المدعي العام الروسي.

وذكرت رئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو في جلسة برلمانية: "هذه القصة ليست جيدة حقا"، في إشارة إلى القبض على الصحفي بتهمة تتعلق بالمخدرات قال أنصاره إنها ملفقة.

وقالت ماتفيينكو في تصريحات نقلها الإعلام الحكومي إن المدعي العام يوري تشايكا قد قدم "ضمانا مطلقا بأن هذه القضية ستكون تحت سيطرة صارمة من مكتب المدعي العام وتحت توجيهه شخصيا".

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الحكومية "تاس" بأن العبوات التي تحتوي على مخدرات التي يفترض أن جولونوف قد جمعها للبيع تحتوي على الحمض النووي (دي.إن.إيه) لعدة أشخاص، دون أن يحدد ما إذا كان الحامض النووي لجولونوف كان بينها.

ويُعرف جولونوف، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، بكتابة مقالات استقصائية حادة عن حكومة مدينة موسكو على موقع الأخبار المستقل المعروف على نطاق واسع "ميدوزا".

وتقول السلطات أنه تم ضبط جولونوف /36 عاما/ وبحوزته منشطات ميفيدرون، الاصطناعية، والمعروفة باسم أملاح الاستحمام.

ويواجه الصحفي تهمة عقوبتها تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.

وفي تقرير حول القضية، قال موقع ميدوزا إن الصحفي تعرض لتلفيق تهمة ضده وللضرب على أيدي الشرطة.

وقال التقرير: "تم فحص جولونوف من قبل فريق إسعاف خلص إلى أنه مصاب بارتجاج في المخ، وتجمع دموي وكسور محتملة في الضلوع".

وذكر الإعلام الرسمي نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الصحة الروسية أن فحصا للمشتبه به لم يكشف عن أي أثر لتعاطيه عقاقير غير مشروعة .