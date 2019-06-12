محمد فراج عن «قابيل»: قبلت الدور دون تفكير رغم ظهوري بالشوط الثاني

قال النجم محمد فراج، إنه قبل المشاركة في مسلسل «قابيل» الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، دون تفكير، حتى قبل معرفة كامل تفاصيل الدور، معقبًا: «هذا العمل لا يُرفض».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أنه لم يتراجع عن قراره حتى بعد معرفته أنه لن يظهر في العمل قبل النصف الثاني من رمضان.

وأوضح: «بدأت الحكاية من الشوط الثاني لأن أول ظهور حقيقي ليا كان في 15 رمضان، ومع ذلك مغيرتش رأيي ولا فكرت أصلا في الموضوع لأن اشتياقي إني أمثل مع محمد ممدوح وأمينة خليل كان أقوى»، مستطردًا أنه لا يهتم بالكم في أعماله وإنما بالكيف.

وعرض مسلسل «قابيل» ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، أمينة خليل، علي الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، فاطمة ناصر، عارفة عبد الرسول، وتأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وإخراج كريم الشناوي.