تعرفي على الطرق المتبعة لحفظ الليمون



ينتمي الليمون إلى فئة الفواكه الحمضية وهو من أشهرها وأكثرها انتشارًا بالعالم، وهو نوعان حلو وحامض، واعتاد الناس على استخدامه طازجًا، لتوافره طوال العام بفضل نظام زراعي يسمي التصويم، وترتفع أسعار الليمون خلال فترات معينة من العام لأسباب عدة، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، ما يدفع الناس إلى البحث عن طرق لتخزين حبات الليمون منزليًا سواء بعصرها أو كاملة.



وتستعرض «الشروق» بعض الطرق البديلة التي يتبعها الناس وخبراء المطبخ لتخزين الليمون:



التجميد والتبريد



لغرض التخزين طويل الأجل يفضل شراء كمية كبيرة من الليمون لا تقل عن 5 كيلو جرامات، ثم نقوم بغسل الليمون للتخلص من الأتربة، ثم نقوم بنقله إلى وعاء فارغ ونصب عليه كمية مناسبة من الماء البارد تكفي لتغطيته، ونضيف إليها كوبًا من الخل الأبيض، ونتركه لعشر دقائق ليقوم الخل بتطهير قشرة الليمون، ثم نقوم بتجفيف كل حبه ليمون بواسطة منشفة أو مناديل ورقية، لكي لا تكون عرضة للعفن، ونضع كل عشر حبات داخل كيس نظيف من أكياس الثلاجة المعروفة باسم zip bags، أو أي نوع آخر، ويتم إغلاق الكيس، ومحاولة تفريغه من الهواء ووضعه بالفريزر لحين الحاجة إلى الاستخدام، حيث نقوم بإخراجه واستخدامه بعد زوال أثر التجميد.



طريقة أخرى للتجميد، بعد غسل الليمون كما في الطريقة السابقة، يتم لف حبات الليمون بورق الزبدة أو أوراق بيضاء، ووضعها في برطمان بلاستيكي مغلق، وتوضع في الفريزر لحين الرغبة في الاستخدام.



لغرض التخزين قصير الأجل، أيضا يتم اتباع نفس الخطوات السابقة، ولكن بدلًا من وضع حبات الليمون داخل أكياس، يتم وضعها ببرطمان بلاستيكي، ونقوم بصب ماء بارد تم غليه مسبقًا، فوقها إلى أن يتم تغطيتها بالكامل، ثم نغلق البرطمان بإحكام ونضعه بالثلاجة، ويتم تغيير الماء بالبرطمان كل أسبوع، سوف تساعد تلك الطريقة على المحافظة على حبات الليمون دون أن تجف أو أن يصيبها العفن، وهي مناسبة للاستخدام اليومي، ويفضل عدم استخدام الأيدي في استخراج حبات الليمون من داخل البرطمان، بدلًا من ذلك يتم استخدام ملعقة جافة لتفادي انتقال أي ميكروبات إلى وعاء الحفظ.



التجفيف



بالطبع يستخدم الليمون المجفف لأغراض الطبخ وليس العصر، وهناك من يقوم بتجفيفه عن طريق تعريضه لأشعة الشمس، مدة أسبوع على الأقل أو حتى تمام الجفاف، مع التقليب اليومي.



أيضا يمكن تجفيف الليمون، عن طريق إضافة الملح إلى ماء يغلي ومن ثم يضاف الليمون مدة تتراوح مابين ثلاث إلى خمس دقائق، بحسب حجم حبة الليمون، بعدها يتم إخراج الليمون وتجفيفه جيدا بقطعة من القماش ومن ثم يترك معرضا لعدة أيام في أحد الأماكن جيدة التهوية.