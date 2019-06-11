وفاة مسنة سقطت من الدور الـ12 بدمنهور

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لقيت مسنة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقته بالدور الثاني عشر بعمارات أبراج الجيش بدمنهور.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، إخطارا من قسم شرطة دمنهور بمصرع ت م تبلغ من العمر 74 عاما إثر سقوطها من شرفة منزلها، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد صابر البرعي، معاون مباحث قسم شرطة دمنهور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن السيدة تقطن بعمارة 8 بالأبراج وتعيش بمفردها، وتسقطت من شرفة شقتها على سيارة "لادا" ولقيت مصرعها في الحال.

وعلى الفور أمر اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.