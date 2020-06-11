تقارير: خطط لفرض قيود على مصارعة الثيران تثير خلافا في كولومبيا

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(د ب أ)

أفادت وسائل إعلام كولومبية الأربعاء بأن خطط العاصمة الكولومبية لحظر الأدوات الحادة وقتل الحيوانات في مصارعة الثيران تسببت في إثارة خلاف مع القائمين على مصارعة الثيران.

ولقيت الخطة موافقة من جانب مجلس مدينة بوجوتا، لكنها ما زالت بحاجة لتوقيع عمدة المدينة، كلوديا لوبيز.

وذكرت محطة "كاراكول" الإذاعية أن الهدف من تلك الخطوة هو تثبيط الاهتمام بمصارعة الثيران، على أمل التخلص منها في نهاية المطاف.

وستمنع القواعد الجديدة مصارعي الثيران من جرح أو قتل الحيوان.

يشار إلى أن كولومبيا واحدة من نحو ست دول في أمريكا اللاتينية تنظم مصارعة الثيران، وتوجد حلبة كبيرة للمصارعة في بوجوتا.

لكن نشطاء في مجال حقوق الحيوان كثفوا من الضغط على القائمين على ذلك النشاط، الذين يقاومون تلك الضغوط بدورهم.

وقال مانويل ألبرتو سيديل، أحد رجال الأعمال الذين يزاولون ذلك النشاط، لإذاعة "آر سي إن" إن تلك الصناعة تخطط لمقاضاة مجلس المدينة ، واتهمه بـ"محاولة فرض الأذواق الثقافية".