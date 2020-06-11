الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان في موسكو الثلاثاء المقبل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، اعتزام وزير الخارجية سيرجي لافروف استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو يوم 16 يونيو الجاري.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية - "يجري العمل على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا في السادس عشر من يونيو.. ومن المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أدان محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، مؤكدا أنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مجلس الأمن الدولي تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا أمس أعضاء الاتفاق النووي وخاصة روسيا والصين، إلى الوقوف أمام محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران.