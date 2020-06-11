محمد رمضان يطرح كليب أحدث أغنياته كورونا فيروس

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل، كليب أحدث أغنياته بعنوان "كورونا فيروس" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات وألحان الباور العالي وشاركه الكتابة بلدوزر، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب إخراج محمد سامي.

وقدم رمضان خلال الأغنية رسائل توعوية للجمهور على طريقته الخاصة للتفادي الإصابة بفيروس كورونا مثل التباعد وعدم التلامس وارتداء الكمامات وتعقييم اليدين، واستعان بعدد من الرقصات الاستعراضية، كما شهد الكليب ظهور نجله "علي" في الكليب.

يذكر أن رمضان طرح مؤخرا كليب أغنية "رايحين نسهر"، الذي أخرجه أيضا محمد سامي، وحقق أكثر من 108 ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب".

كما نافس في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" والذي حقق نجاحا جماهيريا، وشاركه البطولة الفنانون نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.