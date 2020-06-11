ميركل تصر على معاملة متكافئة للشركات الألمانية في الصين

أصرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على إحراز تقدم بشأن المساواة في المعاملة بين الشركات الألمانية والأجنبية الأخرى في الصين وفي تمكين هذه الشركات من الوصول إلى السوق الصينية.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الخميس، أوضحت ميركل في مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أنه من الضروري اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد، مؤكدة أن إبرام اتفاقية استثمار طموحة بين الاتحاد الأوروبي و الصين يعد عنصرا مهما في هذا الإطار.

وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت على مصلحة ألمانيا في الوصول إلى تجارة حرة متعددة الأطراف، قائمة على قواعد، وفي دعم منظمة التجارة العالمية وعلاقات التبادل الثنائي المستقرة.

وأشار زايبرت إلى أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير شارك أيضا في المؤتمر، وأوضح أنه تم أيضا مناقشة قضايا سياسية واقتصادية وتجارية دولية، إلى جانب العلاقات بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ورئيس الحكومة الصينية أشادا بثلاث اتفاقيات بين شركاء ألمان وصينيين جرى توقيعها قبل بدء المؤتمر، دون الكشف عن تفاصيلها.

وتابع زايبرت بالقول إن ميركل ورئيس الحكومة الصينية تناولا موضوعات أخرى، بينها التعاون من أجل تجاوز أزمة وباء كورونا والحوار الألماني-الصيني في مجال حقوق الإنسان، والوضع في هونج كونج.

كان ساسة حقوقيون طالبوا قبل بدء المؤتمر بإدانة خطط الصين المثيرة للجدل بشأن قانون للأمن القومي في هونج كونج.

وثمة آمال في أن يعاود التعاون الاقتصادي مع الصين المضي قدما وذلك في ظل حالة الغموض بالنسبة للشركات الألمانية والأوروبية العاملة هناك، بسبب التداعيات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن جائحة كورونا.

يذكر أن الصين لم تعد تصدر حاليا تأشيرات عادية خوفا من دخول الفيروس، وقد تمكن نحو 360 شخصا من المديرين والفنيين والخبراء في الشركات الألمانية العاملة في الصين، وذويهم من العودة إلى هناك بموجب تصاريح استثنائية، على متن رحلتين خاصتين، غير أن الشركات تعاني من قيود السفر إلى الصين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن خيبة أمله بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين بشأن إبرام اتفاقية للاستثمار، وثمة أمل الآن في أن تعطي محادثات ميركل مع لي زخما لهذه المفاوضات.

ويأمل قطاع الصناعة في ألمانيا في إتمام هذه الاتفاقية في العام الحالي.

من جانبه، قال ديتر كمبف، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية، إن المهم في المقام الأول إدخال تحسينات ملحوظة على وصول الشركات إلى السوق الصيني وتوفير ظروف عادلة للمنافسة مع الشركات الصينية الحكومية.