أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 890 إصابة.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الإصابات الجديدة من ضمنها أربع حالات محلية، و23 غير محلية، لافتة إلى أن 20 إصابة من الإصابات المسجلة اليوم هي لأردنيين قادمين من مصر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.