إعادة تشغيل مراكز الغوص واليخوت السياحية في جنوب سيناء

أصدر خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، القرار رقم (109) لسنة 2020، والذي تضمن أربع مواد، نصت المادة الأولى به على إعادة التشغيل التدريجي للسقالات ومراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت السياحية اعتبارًا من 21 الشهر الجاري كأحد إجراءات التحرر التدريجي من الحظر في قطاع السياحة طبقًا لخطة الدولة في هذا الشأن كمادة أولى بالقرار.

ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة شرم الشيخ وعضوية مدير عام مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، ومدير عام التفتيش البحري بالمحافظة، ومدير إدارة المحميات بالمحافظة، ومدير إدارة الطب الوقائي بالمحافظة، ورئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالمحافظة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة عالية بالبت في الطلبات المقدمة لإعادة التشغيل التدريجي طبقًا للشروط على أن يعرض تقرير اللجنة كل أسبوعين وتقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي "مكتب خدمة المواطنين" بشرم الشيخ ويتشرط وجود رخصة سارية من الجهة الإدارية المختصة لكل مركز غوص أو أنشطة بحرية، ووجود رخصة سارية للعمل بمدينة شرم الشيخ للوحدة البحرية طالبة التشغيل، مع الالتزام بالإجراءات المتخذة للوقاية من تداعيات فيروس "كورونا" وفقًا لضوابط المنشآت السياحية والفندقية ووفقًا لضوابط وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع عدم وجود مخالفات بناء بمراكز الغوص لم يتم التصالح عليها، وأن يكون موقع النشاط مضاف للسجل التجاري.

ونصت المادة الرابعة للقرار على أن يتم التشغيل التدريجي للمراكز والأنشطة المستوفاة للشروط والضوابط فور انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض تقرير مفصل للتصديق من المحافظ.

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ينفذ القرار فور صدوره اليوم وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.