العراق يسجل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و675 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إلى تسجيل 31 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 457.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 354 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 6568.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.