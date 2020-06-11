الوفد يرسل برقية تأييد للرئيس السيسي في ملفي ليبيا وسد النهضة

أرسل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملفي ليبيا وسد النهضة.

وأبلغ الحزب الرئيس بتفاصيل اجتماعه، اليوم الخميس؛ لمناقشة ما يجري على الساحة السياسية بشأن الأوضاع في ليبيا وسد النهضة، والذي انتهى إلى أنهم يدعمون الرئيس السيسي في اتخاذ ما ترونه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة ثقة بمواقفه الوطنية الشجاعة.

وشدد الحزب على أن حماية الدولة المصرية وحدودها وتماسك الجبهة الداخلية وحقوق مصر المشروعة في السيادة والأمن والأمان على حدودها وبداخلها هي مسئوليتنا الجميع وأننا لن نفرط في ذلك مهما كان الثمن.

وجاء فى نص البرقية:"

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتمع حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بأعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الحزب من الهيئة العليا وممثلين لكل من لجان الدفاع والأمن القومي بالحزب ولجنة الإعلام والعلاقات الخارجية والمرأة والشباب والهيئة البرلمانية لحزب الوفد.. لمناقشة ما يجري على الساحة السياسية بشأن الأوضاع في ليبيا وسد النهضة

وانتهى الاجتماع الذي اتسم بالديمقراطية سواء في مناقشاته أو ما أصدره من قرار استلهامًا من روح 30 يونيو من أن نكون على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد من أن حماية الدولة المصرية وحدودها وتماسك الجبهة الداخلية وحقوق مصر المشروعة في السيادة والأمن والأمان على حدودها وبداخلها.. هي مسئوليتنا الجميع وأننا لن نفرط في ذلك مهما كان الثمن.

ونعلن أن حزب الوفد رئيسًا وكذا كافة أعضاء الحزب ومؤسساته سواء الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي وكذا كافة اللجان على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام والقرى ولجان المرأة والشباب واللجان النوعية وكذا نواب الحزب في البرلمان.. نقف جميعًا ونؤيد سيادتكم بصفتكم رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة في اتخاذ ما ترونه بشأن ما يجري في ليبيا وسد النهضة ثقة تشهد لها مواقفكم الوطنية الشجاعة قبل 30 يونيو وفي 30 يونيو وبعد 30 يونيو، نحو بناء دولة عصرية حديثة.

وندعو كافة القوى السياسية والحزبية والسياسية والوطنية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في أن نكون أمام بيان موحد بهذا المعنى، يؤكد أن الجبهة الداخلية بكامل تشكيلاتها وراء القيادة السياسية مؤازرة ومناصرة له في مواجهته لهذين الموضوعين (موضوع ليبيا – سد النهضة) بكل ما نملك من نفس ومال ...