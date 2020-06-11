الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عاما في حدود المتوسط

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات لأجل 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 450ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 30ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجلها 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 342ر1% ومعدل التغطية 30ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 34ر2 مرة.

كانت الخزانة الأمريكية باعت في وقت سابق هذا الأسبوع سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أعلى من المتوسط، كما باعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 29 مليار دولار، وجاء الطلب عليها أقل من المتوسط.