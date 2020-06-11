بي إم دبليو تنتج آخر نسخة من سيارتها آي 8

أنتجت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات آخر نسخة من سيارتها آي8 في مصنعها بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وذلك بعد مضي ستة أعوام على طرحها في السوق.

وقال هانز-بيتر كيمزر، مدير المصنع، اليوم الخميس أمام نحو 150 عاما كانوا يشاركون في إنتاج آي 8 إن " السيارة الرياضية الهجين آي 8 تجسد التحول إلى التنقل الكهربائي كما لم تجسده أي سيارة أخرى".

يذكر أن هذه السيارة التي تعمل بمحرك كهربائي ومحرك وقود تعد أكثر السيارات الرياضية مبيعا في منتجات بي إم دبليو وبفارق كبير عن أقرب منافسيها من منتجات الشركة الألمانية.

وبلغ إجمالي السيارات التي تم إنتاجها من هذا الطراز في مصنع لايبتسيج 20 ألف و488 سيارة.

وأضاف كيمزر أنه أثناء إنتاج السيارة آي8 تم جمع الكثير من الخبرات صبت في منتجات أخرى، وأوضح أن هذه السيارة التي وصلت تكلفتها إلى 200 ألف يورو، جرى فيها لأول مرة تركيب أجزاء تعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما أن مقصورة الركاب تتكون بالكامل من بلاستيك مقوى بالكربون.

وتابع كيمزر أن هذه السيارة "علامة فارقة بالنسبة لبي إم دبليو في مجال المواد والتقنيات".

وكانت هذه السيارة ظهرت في أفلام سينمائية عالمية من بينها "مهمة مستحيلة" لتوم كروز، كما أنها تعد السيارة الآمنة لسباقات فورمولا إي.

وإلى جانب سيارات تعمل بمحركات احتراق، تنتج بي إم دبليو في مصنع لايبتسيج، السيارة الكهربائية آي 3، وحسب بيانات المصنع فإن حجم إنتاج هذه السيارة الأخيرة وصل إلى 200 ألف قطعة، منها 40 ألف قطعة في العام الماضي وحده.

وخلال العمل الحالي بنظام نوبة العمل الواحدة في مصنع لايبتسيج، يجري حاليا إنتاج 116 سيارة طراز بي إم دبليو آي3 يوميا.

وأوضح كيمزر أن "طاقة الإنتاج تبلغ 250 سيارة يوميا، لكننا نوجه أنفسنا بحسب السوق ولا نكدس الإنتاج"، وتوقع استمرار إنتاج هذه السيارة في مصنع لايبتسيج حتى 2024.

كانت بي إم دبليو استثمرت أكثر من ملياري يورو في مصنع لايبتسيج الذي يعمل به 5400 شخص .

وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع في العام الماضي نحو 245 ألف سيارة.