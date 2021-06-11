أسماء المصابين بالتسمم في حفل زفاف بقنا

أكد مصدر طبي بمستشفى قنا العام، لـ"الشروق" أن جميع المصابين في بحالات التسمم في حفل زفاف بقرية أبنود بمركز قنا، في حالة مستقرة، وتم عمل الإسعافات الأولية وبعضهم خرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وكان 21 شخصا، بينهم 12 طفلا قد أصيبوا، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بحالة إعياء شديد وقئ نتيجة تسممهم في وجبة طعام تناولها في حفل زفاف بقرية أبنود التابعة لمركز قنا.

ورفع الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام حالة الطواريء داخل المستشفى وتم استدعاء جميع الأطباء بالنوبتجية والاستقبال وفحص المصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم.

والمصابين هم: منصورة أحمد مبارك 47 سنة وحنان حامد محمد 43 سنة وراوية أشرف مغربى 11 سنة وريتاج أحمد مغربى 15 سنة وعفاف عبدالستار حمدون 43 سنة وسعيدة محمود اسماعيل 43 سنة وبحر هانى محمد 11 سنة وعبدالرحيم ياسر محمد 10 سنوات وحنين حمدى محمد مغربى 9 سنوات وحسن على محمد 8 سنوات ومرفت فكرى مغربى 3 سنوات ودعاء محمود إبراهيم 8 سنوات وسمر سيد محمد أحمد 25 سنة وأحمد محمد محمد سيد 6 سنوات وإسراء أحمد ياسين 6 سنوات وفاطمة على اسماعيل 4 سنوات وروحية عبدالله على 58 سنة واسماء حسين خليل 20 سنة ورانيا أحمد مغربى محمد 18 سنة وضحى سيد حسين 43 سنة .