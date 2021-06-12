ناشط حقوقي جزائري: اعتقال فنانة بسبب فيديو تنتقد فيه سقف الحريات

كشف المحامي والناشط الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي اليوم الجمعة عن اعتقال الفنانة المعروفة زكية محمد.

وكتب عبد الغني بادي عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الفنانة زكية محمد رهن الاعتقال بمركز كافينياك"، مرفقا منشوربوسم "#كفوا_أيديكم_عن_النشطاء".

كانت المغنية زكية محمد قد نشرت فيديو مباشر، تحدثت فيه عن حوار الرئيس عبد المجيد تبون مع قناة "الجزيرة" القطرية، مطالبة في الفيديو السلطة ببلادها بـ "التوقف عن الاعتقالات التعسفة".

يأتي اعتقال زكية محمد، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات التشريعية وتصف الفنانة نفسها بالحراكية وتتمسك بمطالب مواصلة "الاحتجاجات السلمية".

تشهد الجزائر معركة انتخابية غدا السبت لتشكيل برلمان جديد، وهو التحدّي الذي تواجهه السلطة في البلاد بغض النّظر عن النتائج أو نسب المشاركة التي يسعى المرشحون لزيادتها في السباق الانتخابي الذي دخل فيه الحراك الشعبي طرفا.

وتأتي الانتخابات النّيابية في ظروف استثنائية، تتجاذب فيها الأطراف الرؤى للاستحواذ على المشهد الذي يصفه المراقبون بـ"الضبابي" في ظل تمسك السلطة بالذهاب للصناديق رغم تعبير الحراك الشعبي عن رفضه لخطتها.