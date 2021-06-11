المحكمة العليا البرازيلية: السماح بإقامة كوبا أمريكا في موعدها بالبرازيل

قررت المحكمة العليا في البرازيل السماح بإقامة بطولة كوبا أمريكا 2020 في البلاد، بعد الطلبات المقدمة إلى المحكمة لمنع إقامة البطولة القارية في البلاد.

وذكر موقع "يول" سبورت البرازيلي أن المحكمة العليا في البرازيل منحت الضوء الأخضر لاستضافة البطولة بأغلبية أصوات قضاة المحكمة، حيث صوت 6 قضاة من أصل 11 قاضيًا على قرار استضافة البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة، التي تضم 10 منتخبات، الأحد المقبل، وتستمر حتى 10 يوليو.

وكانت البطولة ستقام في البداية بكولومبيا والأرجنتين، لكن لاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في كولومبيا، وتفشي فيروس كورونا في البرازيل، قام اتحاد أمريكا الجنوبية باختيار البرازيل لتنظيم البطولة.