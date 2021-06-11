عون يتطلع لدعم الأمم المتحدة للبنان للخروج من الضائقة التي يعيشها

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، تطلع بلاده لدعم الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للخروج من الضائقة التي يعيشها.



واستقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، ميمونة محمد شريف، برفقة رئيسة البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة، تاينا كريستيانسن، ومدير المكتب التنفيذي ، نيل خور، والممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في العالم العربي عرفان علي.بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



وأبلغ الرئيس شريف" أن لبنان الذي يواجه ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر".



وأكد رئيس الجمهورية " أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر الى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت، أو انتشار جائحة "كورونا"، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية".



وأشار إلى أن أعداد النازحين السوريين وصلت " إلى مليون و800 ألف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد اقفال الحدود اللبنانية-السورية وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية".



واعتبر الرئيس عون أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على إعادتهم إلى قراهم في سورية لا سيما تلك التي باتت آمنة ".



ورأى الرئيس عون " أن التضامن الدولي مع لبنان هو دليل ثقة بمستقبل هذا البلد بشعبه، على رغم كل الظروف القاسية التي يمر بها حاليا".