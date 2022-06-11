إصابة قائد دراجة بخارية صدمه جرار زراعي في العياط

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أصيب عامل بكسور وكدمات متفرقة بالجسد خلال قيادته دراجة بخارية، بعدما صدمه جرار زراعي، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام جرار زراعي يقوده مزارع، بدراجة بخارية يستقلها عامل، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، ونقل إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.