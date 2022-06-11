 عودة بانون لقائمة الأهلي أمام المصري بالسلوم في الكأس - بوابة الشروق
السبت 11 يونيو 2022 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

عودة بانون لقائمة الأهلي أمام المصري بالسلوم في الكأس

عمرو فهمي
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 8:48 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المصري بالسلوم، التي تقام مساء غدٍ على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك