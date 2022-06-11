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بولندا: ألمانيا لا تظهر نية حسنة في تسليم الدبابات

(د ب أ)
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 1:59 م

اتهمت بولندا الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بوعودها بتسليم دبابات لها.

وقال بافيل سولوخ، رئيس مكتب الأمن القومي لدى الرئاسة البولندية، اليوم السبت في تصريحات لمحطة "Rmf.fm" الإذاعية البولندية: "المحادثات تعثرت، لا نرى أي نية حسنة، ونأمل أن يتغير ذلك"، مضيفا أن وزارتي دفاع البلدين على تواصل في هذا الشأن.

وأضاف سولوخ أن بولندا طلبت من برلين الحصول على دبابات لتحل محل أخرى أعطتها بولندا لأوكرانيا.

وقال: "المساعدة العسكرية الألمانية - سواء كانت لأوكرانيا أو دعم الدول التي تقدم هذه المساعدة - لا ترقى إلى مستوى التوقعات".

ودعمت بولندا جارتها أوكرانيا بدبابات سوفيتية من طراز "تي - 72".

وأوضحت وارسو بالفعل أنها تتوقع تعويضات من شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك ألمانيا، ويتكون جزء كبير من ترسانة الدبابات في القوات المسلحة البولندية من دبابات "ليوبارد" الألمانية.

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