أوقاف البحيرة: ما أثير عن وجود تبرك بمياه الصرف خرافة

أكد محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، في بيان صحفى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبرك أهالي مدينة إدكو بمياه الصرف الصحي الخاصة بالمساجد، حيث إن بئر الصرف داخل أسواق قديمة بمدينة إدكو ولا علاقة له بالأوقاف.

كما أوضح لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد وإنما تقوم المساجد بالصرف في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو ،ولا توجد بلاعات صرف صحي داخل حرم المسجد أو في فنائه أو بالقرب منه.

ما أثير عن وجود تبرك بمياه الصرف في هذه المناطق ما هو إلا محض خرافة الفيديو المتداول على المواقع يخص شارع داخل أسواق قديمة بمدينة إدكو ولا علاقة له بالأوقاف.