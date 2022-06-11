أكد نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء اللوم على موسكو في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة غير مقنعة.

وقال بوليانسكي في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت: "يبدو أن الرئيس بوتين يحكم الولايات المتحدة أيضًا لأنه يستطيع فرض ضرائب على الغذاء والغاز. محاولة غير مقنعة وعقيمة من قبل الرئيس الأمريكي لنقل اللوم والتهرب من مسؤولياته".

وأضاف أن بايدن قال في وقت سابق إن التضخم يمثل "تحديا حقيقيا للعائلات الأمريكية وإننا لم نشهد قط أي شيء مثل ضريبة بوتين على الغذاء والغاز". وقالت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 8.6% عن العام السابق".