أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اختبارا لأول سيارة تركية محلية ‏الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية «توغ».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، استقل الرئيس الإماراتي السيارة، واختبرها في مطار إسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتجولا بها.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi pic.twitter.com/VBeFFCIFhT — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) June 11, 2023

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، شهد في أكتوبر الماضي، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.‏

وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة «توغ»، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

ووصل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.

وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كلا من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسئولين الإماراتيين الآخرين.