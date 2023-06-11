هندوراس تفتتح سفارة لها في الصين بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان

افتتحت هندوراس سفارة لها في بكين بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الصيني تشين جانج، ونظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا، افتتحا السفارة.

وتقوم حاليا رئيسة جمهورية هندوراس، إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو، بزيارة مدتها خمسة أيام إلى الصين. وبعد محطتها الأولى في شنغهاي، ستلتقي السياسية اليسارية بالرئيس الصيني، شي جين بينج، في العاصمة بكين.

وكانت حكومة هندوراس قطعت علاقاتها مع جمهورية جزيرة تايوان الديمقراطية، في مارس الماضي، لصالح بكين. وتأمل كاسترو في أن تساعدها هذه الخطوة على توسيع أوجه التعاون بين بلادها، التي يبلغ تعدادها السكاني عشرة ملايين نسمة، وبين الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

جدير بالذكر أنه عالميا، هناك 13 دولة فقط لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان، ومعظمها دول أصغر منها في الحجم.