الفلبين: إعصار تشيدينج خارج منطقة المراقبة بحلول مساء اليوم

يتوقع مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني أن يكون إعصار "تشيدينج" (الاسم الدولي: جوتشول)، بالفعل خارج منطقة المراقبة في البلاد، بحلول مساء اليوم الأحد، حيث تم تحديد موقعه، بالقرب من حدود "منطقة مسئولية الفلبين".

وبينت إرشادات لإدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية (باجاسا)، في الساعة 11 صباحا أن إعصار "تشيدينج" يتحرك بعيدا عن البلاد، الآن على بعد 1100 كيلومتر شرق وشمال شرق أقصى شمال منطقة "لوزون".

وتباطأت الرياح بشكل طفيف، لتنخفض إلى 120 كيلومترا في الساعة، بالقرب من المركز وتبلغ سرعة الرياح الآن 150 كيلومترا في الساعة، حسب صحيفة "ذا ستار الفلبينية".

ومازال الإعصار يتحرك شمالا إلى الشمال الشرقي، بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، من 20 كيلومترا في الساعة، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

وقالت الإدارة إن "هذا الإعصار المداري سيستمر في الضعف، طوال فترة التنبؤ، في ظل بيئة غير مواتية بشكل كبير. ومن المتوقع أن يضعف ليصل إلى عاصفة مدارية شديدة خلال اليوم".