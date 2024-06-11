 السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد - بوابة الشروق
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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات ببورسعيد

محكمة جنايات بورسعيد
محكمة جنايات بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 6:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 6:09 م

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وبعضوية المستشار أحمد مصطفى، والمستشار أحمد محمد عبد العظيم الجمل، والمستشار محمد مرتضى، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، على المتهم في القضية رقم 2188 كلي بورسعيد لسنة 2024؛ لقيامه بالاتجار في المخدرات.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، يفيد بقيام "محمد.ع.أ"، بالاتجار في المخدرات، بنطاق دائرة قسم شرطة حي الزهور.

وتم رصد تحركات ونشاط المتهم، وتعاملاته مع زبائنه، وتمكنت قوة من قسم الزهور من ضبطه بحوزته مخدر الحشيش.

كما قررت هيئة محكمة جنايات بورسعيد، توقيع غرامة قدرها 500 ألف جنيه على المتهم.

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