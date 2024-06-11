المالية: صرف 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة السداد النقدي الفوري

- إجمالي دعم الحكومة للمصدرين خلال الأربع سنوات الأخيرة وصل حتى الآن 60 مليار جنيه

- استكمال صرف دعم المصدرين قبل نهاية شهر يونيو الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل

- تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من "دعم المصدرين" لـ360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيو الجاري وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا في الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح وزير المالية أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.

وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين"، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من المبادرة شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وقالت إنه يجري العمل بالمرحلة السابعة بالمبادرة بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

وأضافت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة "السداد النقدي الفوري"، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.