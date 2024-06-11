الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إضافية لأفغانستان لدرء خطر المجاعة

في ضوء تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان، سيتم توجيه ملايين إضافية من اليورو في شكل مساعدات إنسانية إلى البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر توفير حوالي 125 مليون يورو (5ر134 مليون دولار) لمنظمات المساعدة الإنسانية في أفغانستان لدرء خطر المجاعة، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين.

وسيتم استخدام المساعدات بشكل أساسي لتوفير الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

ووفقا للمعلومات، ستذهب مبالغ إضافية بقيمة 11 مليون يورو إلى باكستان للاجئين الأفغان والاستعداد للكوارث. كما تم تخصيص 10 ملايين يورو لمنظمات إنسانية في إيران، أيضا لرعاية اللاجئين الأفغان.

وقدمت المفوضية الأوروبية مساعدات إنسانية في أفغانستان منذ عام 1994، بمجموع يبلغ حوالي 8ر1 مليار يورو حتى الآن. وبلغت هذه المساعدات الإجمالية في العام الماضي ما يقرب من 160 مليون يورو.

ويشكل الوضع في أفغانستان أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ووفقا للمفوضية، يعتمد ما يقرب من 24 مليون شخص هناك على المساعدات، وأكثر من 15 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي.