مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست في عملية للقسام برفح الفلسطينية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل حفيد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيجلين خلال تفجير كتائب القسام منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أمس، مما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.

وموشيه فيجلين هو أحد قادة المستوطنين واشتهر بدعوته لسيطرة إسرائيلية على المسجد الأقصى وطرد الفلسطينيين، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأن إسرائيل استيقظت على "صباح صعب" مع الإعلان عن مقتل من وصفهم بأنهم "4 من خيرة أبناء إسرائيل في لواء جفعاتي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم مقتل ضابط و3 من جنوده وإصابة آخرين من لواء جفعاتي أمس الاثنين خلال معارك ضارية في رفح .