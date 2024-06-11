رئيس الحكومة اللبنانية: نهج إسرائيل التدميري لا سابقة له في التاريخ

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن نهج إسرائيل التدميري لا سابقة له في التاريخ، مشيرا أن جنوب لبنان يختبر هذا النهج يوميا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة» الذي انطلق صباح الثلاثاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، في البحر الميت، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف ميقاتي: «نهج التدمير الذي تتبعه إسرائيل لا سابقة له في التاريخ، ونختبره يوميا في لبنان على أرض جنوبنا الغالي، التي ارتوت بدماء الشهداء والجرحى».

وأضاف أن هذا النهج الإسرائيلي حوّل جنوب لبنان إلى أرض محروقة بحمم الإجرام، في ارتداد للمخطط التدميري في غزة واستكمالا له.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، ألحق أضرارا هائلة في المرافق التعليمية والمنشآت الصحية والتنموية والزراعية، والثروة الحيوانية والزراعية.

وتابع: «جنوبنا وأهله في نكبة حقيقية لا وصف لها، والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق الممنهج، محولا جنوب لبنان أرضا قاحلة ومحروقة».

وناشد ميقاتي دول العالم بالتدخل بكل قوة لوقف 75 عاما من تجاهل حقوق الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في أن يكون قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء الاثنين، خطوة أولى متواضعة نحو الاستقرار.

وكشف ميقاتي عن استعداد بلاده لعلاج مصابي الحرب الإسرائيلية على غزة خاصة الأطفال، في مستشفياته ومؤازرتهم تعبيرا عن تضامنه معهم.



