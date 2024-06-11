يستضيف الأردن اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي دخل عدوان الاحتلال عليه شهره التاسع من دون أفق للحل.

ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

*المشاركون في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في المنطقة لبحث وقف لإطلاق النار في غزة، ومنسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وقادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

ولحق دمار هائل بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، ما أدى الى استشهاد أكثر من 37124 فلسطينيا، وإصابة 84712 آخرين، فيما نزح غالبية السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وتحذر الأمم المتحدة منذ شهور من أن المجاعة تهدد القطاع.

*برنامج المؤتمر

وبحسب برنامج المؤتمر الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية، تعقد خلال الجلسة الصباحية "ثلاث مجموعات عمل" ستركز نقاشاتها على سبل "توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات" وسبل "تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين"، و"أولويات التعافي المبكر".

وفي الجلسة المسائية، يلقي العاهل الأردني والرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني إضافة الى الكثير من رؤوساء الدول والحكومات، كلمات.

*ملفات النقاش

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن المؤتمر سيناقش "الاستعدادات للتعافي المبكر، والسعي للحصول على التزامات باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".

وأوضح البيان أن "الهدف الأساسي لهذا الاجتماع الرفيع المستوى هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التدابير العملية لتلبية الاحتياجات الفورية على أرض الواقع".

ويختتم المؤتمر اعماله بمؤتمر صحفي مشترك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي.