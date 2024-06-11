إصابة 4 مدرسين من جامعة أمريكية في حادث طعن بالصين

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أصيب أربعة مدرسين من جامعة أمريكية في حادث طعن بمنتزه بشمال شرق الصين، بحسب ما أكدته الجامعة اليوم الثلاثاء.

وأكدت جامعة كورنيل، التي تقع في ولاية إيوا الأمريكية، بناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن أربعة من مدرسيها، الذين كانوا في الصين ضمن شراكة مع جامعة صينية، أصيبوا في " حادث خطير خلال زيارة نهارية" لمنتزه عام في مدينة جيلين بشمال شرق البلاد.

وقال رئيس الجامعة جوناثان براند " نتواصل مع المدرسين الأربعة، ونقدم لهم المساعدة خلال هذا الوقت".

وأضاف" لا يوجد طلاب يشاركون في هذا البرنامج".

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن الأربعة مدرسين تعرضوا للطعن في منتزه بيشان في المدينة مطلع الأسبوع.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم، بالإضافة إلى حالة الضحايا.

وقال متحدث إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفا أنها " تتابع الوضع".

وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي الصينية لفترة وجيزة الضحايا وهم يرقدون على الأرض ومغطون بالدماء.

وبدا أنه تم محو المنشورات المتعلقة بالحادث بعد فترة قصيرة من نشرها على منصة " ويبيو " الصينية .

وابتداء من صباح اليوم، لم تشر وسائل الاعلام الصينية للحادث.