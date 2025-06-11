فرقة كوستروما الروسية تزور مصر لتعزيز العلاقات الثقافية

تزور مصر حاليا فرقة كوستروما الروسية للفنون الشعبية، في أول زيارة لها بدعم من الصندوق الرئاسي في روسيا ووزارة الخارجية الروسية وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في إطار برنامج التعاون الثقافي بين دول البريكس.

من جهته، صرح آرسيني ماتيوشينكو القائم بأعمال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر في بيان رسمي: "الجانب الروسي يحرص على التواصل مع المؤسسات الثقافية المصرية لذا قمنا بتنظيم ورشة فنية لأعضاء فرقة كوستروما الروسية مع طلاب المعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون المصرية في تجربة جديدة من نوعها، كما زرنا فرقة رضا للفنون الشعبية ، ونظمنا بروفة فنية مشتركة بالتدريب على الرقصات الشعبية المصرية والروسية وهي أيضاً تجربة جديدة وسوف يتبعها خطوات أخرى لمزيد من التعاون الثقافي".

في هذا الإطار عقدت سفارة روسيا بالقاهرة مؤتمراً صحفياً بحضور السفير الروسي جيورجي بوريسينكو ويلينا تسارينكو منتج ومدير فرقة كوستروما الروسية للفنون الشعبية، ودكتور خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، ودكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، وإيناس عبد العزيز مدير فرقة رضا، وماريا فيشكينا مديرة كلية الرقص.

كما أشار السفير الروسي إلى أن ان هذه الفترة تشهد كثافة للتبادل الثقافي بين البلدين، وأكد المخرج خالد جلال أن زيارة كوستروما تعكس عمق العلاقات والرغبة المتبادلة في نقل الخبرات في مجال الفنون.

وتحدثت إيلينا تسارينكو رئيسة الفرقة عن المبادرة التي تنفذ برعاية الصندوق الرئاسي الروسي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الصديقة والتى بدات بمصر والإمارات والصين، وتستكمل العام القادم في البرازيل والهند وأثيوبيا وجنوب أفريقيا وهي عبارة عن ورش دراسية في الفنون، وتقديم عروض مشتركة، وأكدت أنها فرصة طيبة لمزيد من التعارف والتواصل بين ثقافات الشعوب.

ومن المقرر أن تقدم فرقة كوستروما الإيطالية عرضاً مشتركاً مع فرقة رضا في إطار الاحتفال باليوم الوطني الروسي.