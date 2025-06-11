اليابان وجواتيمالا تتفقان على ترقية العلاقات الثنائية

اتفق رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ورئيس جواتيمالا برناردو أريفالو على ترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية.

وفي اجتماع عقد في طوكيو أمس الثلاثاء، قرر المسؤولان أيضا تعزيز التعاون من خلال توسيع استثمارات الشركات اليابانية ومساعدة مهاجري جواتيمالا الذين جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

ويوافق العام الجاري مرور 90 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين اللتين تقع إحداهما في آسيا والأخرى في أمريكا اللاتينية.

وقال إيشيبا "التعاون بين الدول ذات التفكير المتشابه بما في ذلك جواتيمالا بات أكثر أهمية من ذي قبل حيث يواجه المجتمع الدولي نقطة تحول في التاريخ".

وأعرب أريفالو عن رغبته في تطوير العلاقة الثنائية التعاونية بصورة أكبر.

كما اتفقا على العمل لإنشاء منطقة حرة ومفتوحة عبر المحيطين الهندي والهادئ، والتعامل مع الوضع في شرق آسيا. ولدى جواتيمالا علاقات دبلوماسية مع تايوان.



