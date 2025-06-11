• لم تصدر شرطة المدينة بعد بيانًا رسميًا بشأن الحادث

اقتحم سائق سيارة تجمعا لناشطين كانوا يتظاهرون دعماً للمهاجرين غير النظاميين في مدينة شيكاغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فصدم إحدى المتظاهرات.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، الأربعاء، أن الحادث وقع في منطقة لوب، إحدى أكثر مناطق شيكاغو ازدحاما، حيث تجمع آلاف الأشخاص دعما للمهاجرين غير النظاميين ونظموا مسيرة في وسط المدينة.

وقال شهود عيان، وفق ما نقلت الصحيفة، إن سائقا كان محاصرا بين مركبات الشرطة في شارع ستيت انطلق مسرعا نحو حشد المتظاهرين على الرغم من أنه طُلب منه الانعطاف يمينًا إلى شارع مونرو للابتعاد عن الحشد.

وسحب شرطي مقبض باب السيارة محاولاً إيقاف السائق، لكن السائق لاذ بالفرار، وشوهدت سيدة تسقط أرضاً بعد أن صدمها السائق الذي اقتحم الحشد، بحسب الصحيفة.

ولم تصدر شرطة شيكاغو بعد بيانًا رسميًا بشأن الحادث.

وأدت المظاهرات في شيكاغو، التي شارك فيها آلاف الأشخاص، إلى توقف خدمات الحافلات في بعض المناطق وتسببت في اضطرابات كبيرة في حركة المرور.

ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، بينما وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها "تمرد ضد الولايات المتحدة".

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.