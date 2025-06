إيلون ماسك: أشعر بالندم على بعض منشوراتي بشأن ترامب الأسبوع الماضي

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يشعر بالندم على بعض منشوراته بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي».

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.