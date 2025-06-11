إيلون ماسك: أشعر بالندم على بعض منشوراتي بشأن ترامب الأسبوع الماضي

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يشعر بالندم على بعض منشوراته بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي».

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

وكان ماسك وترامب قد بدءا الأسبوع الماضي، بتبادل الانتقادات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد الأول مشروع قانون قدمه الرئيس الأمريكي لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه «قبيح ومقزز».

لكن ملياردير التكنولوجيا حذف مساء السبت، عدة منشورات على منصة «إكس»، بسبب الخلاف الشامل. ولم يظهر ترامب رغبة في إعادة التواصل مع ماسك حتى الآن.

والأحد الماضي، شارك ماسك لقطة شاشة لمنشور من ترامب على منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن على حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، «الاعتذار لأهالي لوس أنجلوس»، في ظل اندلاع الاشتباكات وإحراق السيارات وتفاقم حدة المظاهرات.

كما علّق الملياردير بوضع رمز القلب على منشور في «إكس» نقل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمنى فيها «كل الخير» للرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس».



